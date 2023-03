Ver.di: Warnstreiks in Niedersachsens Nahverkehr am Donnerstag Stand: 01.03.2023 17:20 Uhr Für Donnerstag und Freitag hat ver.di die Beschäftigten im ÖPNV aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Warnstreiks dürften vor allem in Städten für überfüllte Straßen sorgen, so der ADAC.

Neben dem Berufsverkehr ist damit auch der Schülerverkehr betroffen. Die Gewerkschaft hat für Donnerstag zunächst die Mitarbeitenden im Tarifbereich "Verkehrsbetriebe Niedersachsen" des Arbeitgeberverbandes Nahverkehr (AVN) zu Warnstreiks aufgerufen. Die Verhandlungen laufen in einer anderen Tarifrunde, ähneln aber den Gewerkschaftsforderungen für den öffentlichen Dienst. Laut ver.di sind diese Städte und Regionen betroffen:

Salzgitter

Bad Harzburg

Wolfenbüttel

Helmstedt

Lüneburg und Umgebung

Stade

Cuxhaven

Buxtehude

Winsen (Luhe)

Hoya

Verden

Zeven

Grafschaft Bentheim

Hildesheim und Umgebung

Hameln-Pyrmont

Am Freitag könnte der öffentliche Nahverkehr in Niedersachsen komplett zum Stillstand kommen. Denn ver.di hat zunächst auch die Beschäftigten der ÖPNV-Unternehmen aus dem öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Hannover, Braunschweig und Göttingen. Dem Warnstreik haben sich ebenfalls die Beschäftigten im Tarifbereich „Verkehrsbetriebe Niedersachsen“ angeschlossen, sie legen ihre Arbeit also einen zweiten Tag nieder.

Salzgitter, Braunschweig, Göttingen und Lüneburg von Warnstreiks betroffen

Am vergangenen Dienstag waren unter anderem Mitarbeitende von Müllabfuhren und Straßenmeistereien in mehreren Städten einem Warnstreik-Aufruf des Deutschen Beamtenbundes (dbb) gefolgt. In Stadt und Landkreis Peine blieben zudem Kindertagesstätten geschlossen. Auch Salzgitter, Braunschweig, Göttingen und Lüneburg waren von Warnstreiks betroffen. "Investitionen in Personal, Ausstattung und attraktive Arbeitsbedingungen sind unumgänglich für die Zukunftsfähigkeit von Bund und Kommunen", sagte dbb-Bundeschef Ulrich Silberbach.

Öffentlicher Dienst protestiert in Hannover

Eine zentrale Kundgebung hatte es in Hannover gegeben. Rund 1.500 Beschäftigte kamen laut dbb vor dem Hauptbahnhof zusammen. Dort drohten die Gewerkschaften mit flächendeckenden Streiks. "Wir lassen uns nicht abspeisen", sagte unter anderem Alexander Zimbehl, der Landesvorsitzende des niedersächsischen Beamtenbundes. Die Stimmung im öffentlichen Dienst sei so schlecht wie seit 30 Jahren nicht mehr.

VIDEO: Warnstreik im öffentlichen Dienst: Kundgebung in Hannover (1 Min)

Tarifstreit: Das fordern die Gewerkschaften

Ende vergangener Woche waren die Tarifparteien ohne Ergebnis aus den Verhandlungen gegangen. Zuvor hatten in Niedersachsen 14.000 Beschäftigte für mehr Lohn gestreikt. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, sowie eine Erhöhung der Ausbildungs- und Studienvergütungen sowie der Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich. Die kommunalen Arbeitgeberverbände hatten eine Entgelterhöhung um fünf Prozent in zwei Schritten, Einmalzahlungen im Wert von insgesamt 2.500 Euro und ein verbessertes Weihnachtsgeld angeboten.

