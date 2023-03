Ver.di-Warnstreik trifft heute Nahverkehr in Niedersachsen Stand: 02.03.2023 10:36 Uhr Ver.di hat die Beschäftigten im ÖPNV erneut aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Vielerorts kommt es am Vormittag zu Einschränkungen. Morgen droht kompletter Stillstand in ganz Niedersachsen.

Die Gewerkschaft hat für heute zunächst die Mitarbeitenden im Tarifbereich "Verkehrsbetriebe Niedersachsen" des Arbeitgeberverbandes Nahverkehr (AVN) zum Warnstreik aufgerufen. Die Verhandlungen laufen in einer anderen Tarifrunde, ähneln aber den Gewerkschaftsforderungen für den öffentlichen Dienst. Neben dem Berufsverkehr ist auch der Schülerverkehr von dem Ausstand betroffen, etwa in Verden. Dort sind die Verkehrsbetriebe Allerbus massiv vom Warnstreik betroffen: Kaum ein Bus fährt noch, im nördlichen Heidekreis fällt die Verden-Walsroder-Eisenbahn ebenfalls aus. Auch der Busbetrieb Ahrentschildt im Landkreis Osterholz hat seinen Betrieb eingestellt.

Laut ver.di sind diese Städte und Regionen betroffen:

Salzgitter

Bad Harzburg

Wolfenbüttel

Helmstedt

Lüneburg und Umgebung

Stade

Cuxhaven

Buxtehude

Winsen (Luhe)

Hoya

Verden

Zeven

Grafschaft Bentheim

Hildesheim und Umgebung

Hameln-Pyrmont

Ver.di: Löhne von Fahrpersonal nicht wettbewerbsfähig

Für die Landkreise Lüneburg, Stade und Harburg rechnet die dort zuständige Verkehrsgesellschaft Kraftverkehr GmbH (KVG) mit flächendeckenden Ausfällen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Der ADAC erwartet in Stadtgebieten in ganz Niedersachsen deutlich mehr Autos auf den Straßen. Ver.di fordert für das Fahrpersonal 3,50 Euro mehr Lohn pro Stunde. Damit soll verhindert werden, dass Fachkräfte zu besseren Konditionen in benachbarte Regionen in andere Bundesländer wechseln. Die aktuell ausgezahlten Löhne hält die Gewerkschaft für nicht wettbewerbsfähig.

Stadt Goslar untersagt geplante Demo von ver.di

Auch in der Stadt Goslar fahren heute keine Busse. Hier war zudem eine Demonstration von ver.di geplant: Rund 100 Beschäftigte im öffentlichen Dienst wollten durch die Innenstadt ziehen und höhere Löhne einfordern. Die Stadt Goslar hat die Demonstration mit Verweis auf Vekehrsprobleme verboten. Die Gewerkschaft kritisiert die Entscheidung und spricht von einem schweren Eingriff in die Versammlungsfreiheit.

Erneut Warnstreik am Freitag

Morgen könnte der öffentliche Nahverkehr in Niedersachsen komplett zum Stillstand kommen. Denn ver.di hat auch die Beschäftigten der ÖPNV-Unternehmen aus dem öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Hannover, Braunschweig und Göttingen. Dem Warnstreik haben sich ebenfalls die Beschäftigten im Tarifbereich "Verkehrsbetriebe Niedersachsen" angeschlossen, sie legen ihre Arbeit also einen zweiten Tag nieder.

Tarifstreit: Das fordern die Gewerkschaften

Ende vergangener Woche waren die Tarifparteien ohne Ergebnis aus den Verhandlungen gegangen. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat sowie eine Erhöhung der Ausbildungs- und Studienvergütungen und der Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich. Die kommunalen Arbeitgeberverbände hatten eine Entgelterhöhung um fünf Prozent in zwei Schritten, Einmalzahlungen im Wert von insgesamt 2.500 Euro und ein verbessertes Weihnachtsgeld angeboten.

