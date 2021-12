Ver.di: Firmen kürzen Weihnachtsgeld wegen Streikteilnahme Stand: 20.12.2021 20:43 Uhr Laut ver.di kürzen zwei Handelsketten Beschäftigten in Niedersachsen das Weihnachtsgeld. Betroffen seien Mitarbeitende, die im Sommer für höhere Löhne im Einzelhandel gestreikt hatten.

Dabei gehe es um etwa 150 Mitarbeitende von Edeka Minden-Hannover und vom Textilhändler Primark Hannover. Nach Angaben der Gewerkschaft wurde das Weihnachtsgeld um bis zu 300 Euro brutto gekürzt. "Wir fordern die Unternehmen auf, diese Strafmaßnahme umgehend zurückzunehmen", erklärte Sabine Gatz, Landesfachbereichsleiterin Handel von ver.di in Niedersachsen und Bremen. Die Belegschaften hätten sich bei ihren Streiks in der Tarifrunde im Sommer wegen Corona noch zurückgehalten. Es dürften nicht Einzelne für ihren Einsatz für die Kollegen bestraft werden.

Lücke im Tarifvertrag macht das möglich

Das Kürzen von Weihnachtsgeld nach einer Teilnahme am Streik ist laut ver.di aufgrund einer Lücke im Tarifvertragstext in Niedersachsen möglich. Sprecherinnen von Edeka-Minden Hannover und Primark Hannover berufen sich auf dieses vertragliche Recht: Weihnachtsgeld müsse nur für jeden voll gearbeiteten Monat gezahlt werden, heißt es dort. Für die Monate, in denen gestreikt wurde, also nicht. Edeka geht zudem davon aus, dass die Gewerkschaften ein Ausfallgeld zahlen.

