Stand: 03.11.2021 07:30 Uhr Verdacht auf sexuellen Missbrauch: Betreuer vor Gericht

Weil er über Jahre hinweg Mädchen sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein 41-Jähriger von Mittwoch an vor dem Landgericht Hannover verantworten. Dem Angeklagten werden mehr als 100 Taten im Zeitraum zwischen 2004 und 2020 vorgeworfen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der Vorwurf gegen den ehemaligen Hort-Betreuer lautet sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und von Kindern. Einige Übergriffe sollen sich ereignet haben, als der Mann Kindern in seiner Wohnung Nachhilfe gab beziehungsweise sie ihn zu Hause besuchten. Der Angeklagte war demnach als Betreuer in einem Kinderhort tätig, den Grundschüler besuchten. Für den Prozess sind zunächst acht Verhandlungstage geplant.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.11.2021 | 07:30 Uhr