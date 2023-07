Stand: 04.07.2023 19:20 Uhr Verdacht auf Drogenhandel: Polizei durchsucht Gebäude in Celle

In der Stadt und im Landkreis Celle haben Polizisten am Dienstag mehrere Gebäude nach Drogen und Bargeld durchsucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Frauen und fünf Männer im Alter von 17 bis 49 Jahren, die mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt haben sollen. Festgenommen wurde niemand. Laut Staatsanwaltschaft wurde eine Person bei der Durchsuchung leicht verletzt und ein Hund wurde erschossen. Weil Haustüren mitunter zwangsweise geöffnet werden mussten, sei es zu Sachschäden gekommen. Die Staatsanwaltschaft machte keine Angaben dazu, wie viele und welche Beweismittel sichergestellt wurden.

