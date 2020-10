Stand: 20.10.2020 06:30 Uhr Verbraucherzentrale: Mehr Beratung in der Corona-Krise

In der Corona-Krise haben geplatzte Reisepläne und Streit um Stornogebühren die Verbraucherschützer in Niedersachsen in Atem gehalten. Vor allem Pauschalreisen, Hotels und Unterkünfte, Flüge oder Laufzeitverträge in Fitnessstudios seien die Top-Beratungsthemen zwischen März und September gewesen, teilte die Verbraucherzentrale Niedersachsen mit. Zuvor bestand vor allem in Sachen Telefon- und Internet-Komplettpakete und Mobilfunk Beratungsbedarf. Heute informiert die Verbraucherzentrale über die Erfahrungen in der Krise sowie die Problemfälle des vergangenen Jahres. Der Bedarf an Verbraucherberatung sei riesig, hieß es. Beratungsstellen mussten in der Corona-Pandemie zwischenzeitlich schließen und hatten auf Telefon- und Videoberatung umgestellt.

