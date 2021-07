Stand: 05.07.2021 15:43 Uhr Vater und Sohn prügeln sich vor Campingplatz in Winsen/Aller

Auf einem Campingplatz in Winsen an der Aller ist ein Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Nach Angaben einer Sprecherin waren die beiden Männer aus Hannover auf der Zufahrt zum Campingplatz aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten und hatten sich gegenseitig mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zwei Männer versuchten zu schlichten - jedoch ohne Erfolg: Der eine wurde von dem Duo bedroht, der andere ebenfalls geschlagen. Als dann die Polizei kam, seien die Beamten von dem 55-jährigen Vater und dem 34-jährigen Sohn ebenfalls angegriffen worden, so die Sprecherin. Die Beamten blieben unverletzt, allerdings sei die Einsatzausstattung beschädigt worden. Insgesamt seien drei Streifenwagenbesatzungen nötig gewesen, um die Männer voneinander zu trennen. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.07.2021 | 13:30 Uhr