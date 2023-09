Stand: 04.09.2023 18:19 Uhr Vater soll einjähriger Tochter Quecksilber gespritzt haben

Ein Mann aus Springe (Region Hannover) steht im Verdacht, seiner einjährigen Tochter Quecksilber gespritzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft dem Mann nach eigenen Angaben versuchten Totschlag vor. Der 30-Jährige soll seiner Tochter die giftige Substanz bereits im Juli in den Fuß gespritzt haben. Das Mädchen war damals bei ihm zu Besuch. Die von dem Mann getrenntlebende Mutter des Mädchens bemerkte den schlechten Zustand ihres Kindes, als sie es abholte. Das Kleinkind konnte in einem Krankenhaus gerettet werden. Neben dem Vater sitzt auch seine 33-jährige Lebensgefährtin in Untersuchungshaft. Beide haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

