VW baut Montagewerk in Barsinghausen Stand: 30.11.2020 19:22 Uhr In dem neuen Montagewerk von Volkswagen sollen Achssysteme für Elektrofahrzeuge produziert werden. Der Bauantrag wurde bereits gestellt.

Entscheidend für den Standort im Ortsteil Groß Munzel an der A2 sei die Nähe zum VW-Werk in Hannover-Stöcken gewesen, sagte ein Sprecher des Autobauers am Montag NDR 1 Niedersachsen. VW will für seinen Elektrobulli zusätzliche Produktionskapazitäten schaffen. "Wir sind sehr froh und stolz, dass sich der Weltkonzern Volkswagen für uns entschieden hat", teilte Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann (CDU) mit. Ein Bauantrag für das Werk liege bereits vor.

Bürgermeister rechnet mit 250 Arbeitsplätzen

Das Grundstück selbst gehört laut Lahmann der Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG). Ein Verkauf sei reine Formsache, so der Barsinghäuser Bürgermeister. Wenn alles klappe, könne bereits im Januar mit den Bauarbeiten begonnen werden. Er gehe davon aus, dass in Groß Munzel rund 250 Arbeitsplätze entstehen. Barsinghausen hat sich damit gegen die Nachbarstadt Bad Nenndorf durchgesetzt: Im Sommer hatte es noch geheißen, dass die Halle in der Kurstadt gebaut werden solle. In der vergangenen Woche hatte die Samtgemeinde dann bekanntgegeben, dass sie die Bauleitplanung für das Projekt eingestellt hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.11.2020 | 17:00 Uhr