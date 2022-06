Stand: 23.06.2022 20:18 Uhr VW: Produktion des E-Bullis in Hannover vorerst gestoppt

Volkswagen Nutzfahrzeuge muss die Produktion des neuen Elektro-Bullis ID.Buzz in Hannover stoppen. Grund seien Probleme bei der Batterie, heißt es. Bei Qualitätskontrollen des Zulieferers seien Mängel festgestellt worden, bestätigte das Unternehmen am Donnerstag. Bislang sind rund 500 E-Busse ausgeliefert worden, allerdings gingen diese nicht an Endkunden. Anfang Juli soll es mit der Produktion weitergehen. Die Produktion des Elektrobusses war erst vor kurzem in Hannover angelaufen.

