VW Nutzfahrzeuge will 300 Leiharbeiter holen Stand: 13.10.2020 13:59 Uhr Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) braucht trotz der aktuellen Krise zusätzliches Personal. Im Werk in Hannover-Stöcken sollen daher 300 Leiharbeiter befristet eingestellt werden.

Bei VW Nutzfahrzeuge kommen derzeit mehrere Probleme zusammen: Zum einen muss Arbeit nachgeholt werden, die im Frühjahr im zeitweise geschlossenen Werk liegen geblieben ist. Zum anderen können wegen Erkältungen, Grippe und Corona-Infektionen viele Mitarbeiter nicht an den Arbeitsplatz kommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Personaleinsatz sei daher unsicher und schwer planbar, heißt es aus dem Unternehmen. Gleichzeitig seien die Auftragsbücher voll und Personal werde dringend gebraucht.

Erst im Mai waren Zeitverträge ausgelaufen

Die VW-Nutzfahrzeug-Tochter will deshalb 300 Leiharbeiter in die Produktion holen - allerdings befristet für etwa ein Jahr. Pikant daran: Erst im Mai waren gut 200 Zeitverträge in Hannover-Stöcken ausgelaufen und nicht verlängert worden. Mehr als 100 Betroffene haben deshalb Klagen gegen VW eingereicht. Einem Teil dieser Ex-Leiharbeiter sollen im kommenden Frühjahr unbefristete Verträge in Hannover angeboten werden.

In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass Leiharbeiter übernommen werden sollen. Das ist so nicht richtig. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

