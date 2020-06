Stand: 21.06.2020 14:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

VW Nutzfahrzeuge baut in Hannover 5.000 Stellen ab

Der Autobauer Volkswagen hat bestätigt, in seiner Nutzfahrzeuge-Sparte (VWN) bis 2029 im Stammwerk Hannover 5.000 Stellen abzubauen. VWN-Chef Thomas Sedran sagte der "Automobilwoche", die Belegschaft solle über natürliche Fluktuation reduziert werden. Betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen. Das Unternehmen halte sich an die entsprechende Betriebsvereinbarung, die bereits 2018 abgeschlossen wurde. Derzeit sind in Hannover noch rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Verlagerung der Produktion

Nutzfahrzeuge für Gewerbekunden sollen künftig in Polen gebaut werden oder vom neuen Partner Ford kommen. In Hannover verbleibt die Produktion teurerer Fahrzeuge wie der Premium-Vans und von 2022 an auch des vollelektrischen ID Buzz. Sedran betonte, der Betriebsrat habe den Plänen zugestimmt. Nutzfahrzeuge für 20.000 Euro könne man in Deutschland schlicht nicht mehr bauen, ohne draufzuzahlen, sagte der VWN-Chef.

Bereits viele Fahrzeuge aus Polen

In Polen produziert VWN bereits die Modelle Caddy, Transporter und Crafter. Auch E-Autos werden dort hergestellt. Im vergangenen Jahr liefen in den polnischen VW-Werken rund 270.000 Fahrzeuge vom Band.

