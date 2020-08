Stand: 14.08.2020 12:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

VW: Ex-Leiharbeiter fordern reguläre Anstellung

Ehemalige VW-Leiharbeiter fühlen sich vom Wolfsburger Autobauer ungerecht behandelt. Am Freitagvormittag wollten sie vor dem Arbeitsgericht in Hannover demonstrieren. Anlass war ein Gütetermin zwischen Leiharbeitern und Volkswagen, der am Vormittag in Hannover begonnen hat. 100 frühere Leiharbeiter klagen gegen das Unternehmen. Ende Mai waren ihre befristeten Verträge im Werk in Stöcken nicht verlängert worden. Sie fordern, in ein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen zu werden.

Weitere Informationen VW Nutzfahrzeuge baut in Hannover 5.000 Stellen ab Volkswagen hat bestätigt, in seiner Nutzfahrzeuge-Sparte im Stammwerk Hannover bis 2029 Tausende Stellen zu streichen. Ein Teil der Produktion wird nach Polen verlagert. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2020 | 08:00 Uhr