VW Bus Festival 2023: Camping, Konzerte und 6.000 Bullis Stand: 16.06.2023 12:09 Uhr Drei Tage dreht sich beim VW Bus Festival 2023 in Hannover alles um den Bulli. Vom 23. bis 25. Juni gibt es auf dem Messegelände neben Sonderausstellungen auch Konzerte und ein Familienprogramm.

Campen mit dem eigenen Bulli und dabei andere bestaunen: Nach Angaben des Veranstalters Volkswagen ist das Festival mit 6.000 teilnehmenden Fahrzeugen das größte VW-Bus-Treffen seiner Art. Es beginnt am Freitag um 13 Uhr mit einem offiziellen Konvoi in Richtung Messegelände. Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer will mehr als 70 historische Bullis präsentieren. Laut VW hat es noch nie eine größere Ausstellung klassischer VW-Bus-Modelle gegeben. Dazu gehöre auch "Sofie" aus dem Jahr 1950, der älteste noch zugelassene Bulli weltweit.

AUDIO: 1950: Der VW-Bulli geht in Serienfertigung (14 Min) 1950: Der VW-Bulli geht in Serienfertigung (14 Min)

VW-Busse aller Art und Ersatzteile

Außerdem sind der T1 "Raupen-Fuchs" und ein von VW Mitarbeitenden mit Original-Teilen aus den 40er-Jahren zusammengebauter Plattenwagen zu sehen, so die Ankündigung. Neben Bulli-Klassikern und neuen Modellen sollen bei dem Festival auch aufwendige Umbauten und weitere spezielle Fahrzeuge zu sehen sein. Auf einem Teilemarkt könnten Bulli-Fans passende Ersatzteile, Zubehör und Fan-Artikel finden.

Bulli-Festival mit Musik: Bosse, Rea Garvey, Die Fantastischen Vier

Am Samstag sollen ausgefallene Bullis und ihre Besitzenden in verschiedenen Kategorien gekürt werden - zum Beispiel als "originalster Bulli", "bestes Mottofahrzeug" und "romantischste Liebesgeschichte". Die nominierten Fahrzeuge können während des Festivals auf dem Gelände begutachtet werden. Am Sonntag wird ein Familienprogramm angeboten. An allen drei Festivaltagen finden Konzerte statt, unter anderem treten dabei Bosse, Rea Garvey und die Fantastischen Vier auf.

Schlagwörter zu diesem Artikel Zeitgeschichte VW