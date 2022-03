Urteil im Prozess gegen Hannovers Ex-OB Schostok? Stand: 29.03.2022 18:55 Uhr Im Revisionsprozess gegen Hannovers früheren Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) um die sogenannte Rathausaffäre sind für Mittwoch die Plädoyers geplant. Auch Urteile könnten fallen.

Der Termin mit den Plädoyers war wegen positiver Coronatests unter Mitglieder der Kammer am Landgericht zuletzt zweimal verschoben worden. In dem Revisionsprozess geht es um Zulagen in Höhe von rund 49.500 Euro, die Schostoks Büroleiter und Chefjurist Frank Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 rechtswidrig erhalten hatte. Schostok soll seit Oktober 2017 von der Rechtswidrigkeit dieser Zulage gewusst, sie aber nicht gestoppt haben. Er habe nicht das umfangreiche Wissen über die Affäre von heute gehabt, sagte Schostok Ende Februar vor Gericht.

VIDEO: Rathausaffäre: Schostok erneut vor Gericht (11.02.2022) (1 Min)

Landgericht muss Fall neu verhandeln

Das Landgericht hatte Schostok im April 2020 vom Vorwurf der schweren Untreue freigesprochen. Herbert erhielt eine Geldstrafe wegen Betrugs durch Unterlassen. Die Staatsanwaltschaft Hannover legte Revision ein, Herbert wandte sich ebenfalls gegen das Urteil. Der Bundesgerichtshof hob daraufhin den Freispruch Schostoks auf. Auch Herberts Verurteilung wegen Betruges durch Unterlassen wurde aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Hannover zurück verwiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.03.2022 | 15:00 Uhr