Stand: 16.10.2023 07:42 Uhr Ursache für Sportpark-Brand in Ronnenberg bleibt unklar

Die Polizei sucht weiter nach der Ursache für das Feuer in einem Sportpark in Ronnenberg (Region Hannover). Bevor sich die Brandermittlerinnen und -ermittler vor Ort ein Bild machen könnten, müsse zunächst die Statik des Gebäudekomplexes im Stadtteil Empelde geklärt werden, sagte ein Sprecher. Das Feuer war dort in der Nacht zu Freitag ausgebrochen. Wenig später loderten die Flammen in weiten Teilen der Anlage. Eine Gaststätte, ein Sportheim und ein Hotel wurden durch das Feuer weitgehend zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr bezeichnete die stundenlangen Löscharbeiten im Anschluss als schwierig. Das Dach habe den Flammen viel Nährstoff gegeben, sagte ein Sprecher. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Wegen des Brandes fiel am Freitag an mehreren Schulen in Ronnenberg der Unterricht aus. Die Anwohner in der Nachbarschaft der Sporthalle wurden zeitweise aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben.

