Stand: 12.08.2021 13:07 Uhr Ursache für Großfeuer in Üstra-Depot: Technischer Defekt

Rund zwei Monate nach dem Großbrand in einem Busdepot der Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Brandstiftung schließen die Beamtinnen und Beamten aus. Bei dem Feuer im Stadtteil Mittelfeld waren neun Busse zerstört worden, darunter fünf Elektrobusse. Die Halle war danach einsturzgefährdet und musste gesichert werden, deshalb konnten Brandermittelnde und Sachverständige den Brandort erst vergangene Woche untersuchen. Für die Polizei ist der Fall abgeschlossen. Die Üstra sucht nach Angaben eines Sprechers weiter nach der genauen Brandursache. Der Schaden geht in die Millionen.

