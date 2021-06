Unzulässige Zulagen? Studentenwerke stehen im Fokus Stand: 29.06.2021 12:12 Uhr Die fünf Studentenwerke in Niedersachsen stehen im Verdacht, unrechtmäßige Zulagen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezahlt zu haben. Angeblich sollten dadurch Fachkräfte gehalten werden.

Es würden laut Wissenschaftsministerium niedersachsenweit rund 250 Verdachtsfälle geprüft. Dabei sollen Gelder zwischen 75 und 770 Euro pro Monat geflossen sein, so eine Sprecherin - und das teilweise seit 20 Jahren, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Einige Fälle seien bereits überprüft worden, dabei habe sich der Verdacht nicht bestätigt. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte den Wissenschaftsausschuss des Landtags am Montag über die Vorfälle informiert.

Hannover bringt den Stein ins Rollen

Der neue Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover, Michael Knüppel, hatte die Prüfungen in Gang gebracht. Er führt die Geschäfte seit Anfang September 2020. In seinem Haus soll es mindestens 33 Verdachtsfälle geben. An den anderen Standorten ist das Unverständnis groß: Das Studentenwerk OstNiedersachsen in Braunschweig hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Hier habe es keine unzulässigen Zulagen gegeben, sagt Geschäftsführer Sönke Nimz. Hinzu komme, dass die Studentenwerke überhaupt nicht tarifgebunden seien und ihre Arbeitsverhältnisse frei gestalten könnten. Die Häuser in Braunschweig und Göttingen kritisierten zudem, erst aus den Medien von den Vorwürfen erfahren zu haben.

Die Studentenwerke in Hannover, Osnabrück, Oldenburg, Braunschweig und Göttingen betreiben unter anderem Wohnheime für Studierende und in vielen Hochschulen Mensen und kümmern sich um Informationen über BAföG und soziale Themen rund um das Studium.

