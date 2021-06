Unzulässige Zulagen? Prüfungen bei Studentenwerken Stand: 29.06.2021 09:03 Uhr Die fünf Studentenwerke in Niedersachsen stehen im Verdacht, unrechtmäßige Zulagen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezahlt zu haben. Angeblich sollten dadurch Fachkräfte gehalten werden.

Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet, werden derzeit Hunderte Verdachtsfälle geprüft. Allein beim Studentenwerk Hannover sollen demnach mindestens 33 Zulagen nicht tarifkonform gewesen sein. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hat am Montag den Wissenschaftsausschuss des Landtags über den Fall informiert.

Neuer Geschäftsführer lässt Zulagen überprüfen

Ausgelöst wurden die Prüfungen laut HAZ durch den neuen Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. Die unzulässigen Zulagen sollen zum Teil seit Jahren gezahlt worden sein. Sie wurden offenbar damit begründet, dass so ein Abwerben von Fachkräften verhindert werden solle. Die Studentenwerke in Hannover, Osnabrück, Oldenburg, Braunschweig und Göttingen betreiben unter anderem Wohnheime für Studierende und in vielen Hochschulen auch die Mensa.

