Unwetterwarnung aufgehoben: Lage im Norden beruhigt sich Stand: 19.05.2022 19:41 Uhr Nach trockenen Wochen hat eine Regenfront den Norden erreicht. Am Donnerstag regnete es teils heftig. Für Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst stundenlangen Starkregen und kräftige Gewitter.

Für Niedersachsen hatte der Wetterdienst am Donnerstagnachmittag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es kam wohl nicht so schlimm wie befürchtet. Der DWD hob die Warnung gegen 18 Uhr auf. Dennoch regnete es mancherorts heftig - begleitet von teilweise starken Windböen.

Den Anfang machte der Westen Niedersachsens

Erste Niederschläge waren in Westniedersachsen in den Landkreisen Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück zu verzeichnen. In der Stadt Osnabrück unterbrachen die Organisatoren die Maiwoche, ein Stadtfest mit Live-Musik. In der südlichen Grafschaft Bentheim stürzten einige Bäume um. Wassermassen drückten Gullydeckel hoch.

Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover gestört

Seit dem Nachmittag waren auch Reisende im Fernverkehr von den Wetterkapriolen betroffen. "Es ist mit Ausfällen zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg/Hannover zu rechnen", schrieb die Bahn auf ihrer Reiseseite. Verspätungen gab es demnach auch auf der Strecke Hannover-Berlin. Die Störungen dauerten bis in den Abend. Der Reiseauskunft zufolge kam es wegen eines Oberleitungsschadens in Hamburg zu teilweise erhebliche Verspätungen von Hannover aus Richtung Berlin und Göttingen.

Am Freitag soll es ab mittags durchregnen

Am Abend sind die Wolken nach Osten weitergezogen. In der Nacht zu Freitag sind vor allem in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern einzelne starke Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen zu erwarten. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 9 Grad.

Für Freitag sind weitere Unwetter angekündigt. Der Morgen beginnt in Niedersachsen zunächst noch mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Ab Freitagmittag ziehen dann laut DWD von Südwesten her kräftige mehrstündige Schauer und Gewitter mit "Unwetterpotenzial" über Niedersachsen hinweg. Südlich der Linie nördliches Emsland-Bremen-Wendland werde mit Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter gerechnet, sagte ein Meteorologe des DWD in Hamburg. Dabei kann es Orkanböen bis 120 Stundenkilometer sowie großkörnigen Hagel geben.

Aber auch weiter nördlich sind bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. In Schleswig-Holstein und Hamburg kann am Freitagabend ebenfalls gewittriger Starkregen mit unwetterartigen Niederschlagsmengen von bis zu 50 Litern in sechs Stunden auftreten. In der Nacht zum Sonnabend kann es in ganz Norddeutschland weiter starke Regenschauer und Gewitter geben.

Trockenheit in Niedersachsen nimmt zu

Die Landwirte in Niedersachsen warten sehnlichst auf ergiebigen Regen. Denn der Klimawandel nimmt laut Experten zunehmend Einfluss auf die Landwirtschaft im Bundesland - in den vergangen zehn Jahren haben sich etwa die Anträge auf Feldbewässerung im Raum Emsland und Osnabrück verdreifacht. Stadt und Landkreis Osnabrück hatten zuletzt die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen. Auch die Harzwasserwerke verzeichnen das vierte Jahr in Folge zu wenig Wasser. Besonders vom Wasserverlusten betroffen ist zudem die Region um Lüneburg, wie neueste Daten zeigen.

