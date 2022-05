Unwetterwarnung: Erste Niederschläge in Westniedersachsen Stand: 19.05.2022 17:06 Uhr Nach regenarmen Wochen hat eine Regenfront den Norden erreicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute und morgen teils stundenlangen Starkregen und kräftige Gewitter.

Für Niedersachsen hat der Deutsche Wetterdienst seit Donnerstagnachmittag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Bis etwa 20 Uhr sei mit schweren Gewittern zu rechnen, die von Westen her kommend über das Land ziehen. Erste Niederschläge und heftige Winde sind in den Landkreisen Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück zu verzeichnen. In der Stadt Osnabrück haben die Organisatoren die Maiwoche, ein Stadtfest mit Live-Musik, unterbrochen. In der südlichen Grafschaft Bentheim sind einige Bäume umgestürzt. Wassermassen drückten Gullideckel hoch.

Es drohen Wassermassen und heftige Winde

Der Deutsche Wetterdienst hatte angekündigt, dass örtlich Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in der Stunde niedergehen kann. Es drohen orkanartige Böen mit bis zu 105 Stundenkilometern. Westlich der Linie Unterelbe-Solling können die Böen mit bis zu 115 Stundenkilometern über das Land fegen. Auch in Schleswig-Holstein besteht am Abend zunächst in Nordfriesland Gewittergefahr. Auch in den restlichen Landesteilen können Gewitter mit Sturmböen und Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter auftreten. Für Mecklenburg-Vorpommern wird am Abend und in der Nacht zum Freitag von Westen her mit einzelnen starken Gewittern mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen gerechnet. Die Temperaturen bleiben in ganz Norddeutschland mit Höchstwerten von 23 bis 31 Grad sommerlich.

Freitag weitere Unwetter angekündigt

Ab Freitagmittag ziehen dann laut DWD von Südwesten her kräftige mehrstündige Schauer und Gewitter mit "Unwetterpotenzial" über Niedersachsen hinweg. Südlich der Linie nördliches Emsland-Bremen-Wendland wird mit Regen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter gerechnet, sagte am Mittwoch ein Meteorologe des DWD in Hamburg. Dabei kann es Orkanböen bis 120 Stundenkilometer sowie großkörnigen Hagel geben. Aber auch weiter nördlich sind bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. In Schleswig-Holstein und Hamburg kann am Freitagabend ebenfalls gewittriger Starkregen mit unwetterartigen Niederschlagsmengen von bis zu 50 Liter in sechs Stunden auftreten. In der Nacht zum Sonnabend kann es in ganz Norddeutschland weiter starke Regenschauer und Gewitter geben.

Trockenheit in Niedersachsen nimmt zu

Die Landwirte in Niedersachsen warten sehnlichst auf ergiebigen Regen. Denn der Klimawandel nimmt laut Experten zunehmend Einfluss auf die Landwirtschaft im Bundesland - in den vergangen zehn Jahren haben sich etwa die Anträge auf Feldbewässerung im Raum Emsland und Osnabrück verdreifacht. Stadt und Landkreis Osnabrück hatten zuletzt die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen. Auch die Harzwasserwerke verzeichnen das vierte Jahr in Folge zu wenig Wasser. Besonders vom Wasserverlusten betroffen ist zudem die Region um Lüneburg, wie neueste Daten zeigen.

