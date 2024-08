Unwetter im Norden: Bahnsperrung im Ammerland, Kliniken geflutet Stand: 14.08.2024 10:44 Uhr In Teilen Niedersachsens haben schwere Gewitter gestern Abend zu Überschwemmungen geführt - unter anderem in Aurich. Im Ammerland ist der Zugverkehr unterbrochen. Eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes am Morgen ist mittlerweile aufgehoben.

Im Nordwesten Niedersachsens führten Gewitter und Starkregen am Dienstagabend zu mehreren Hundert Einsätzen der Feuerwehren. Im Landkreis Ammerland stürzte aufgrund des Unwetters am Abend ein Baum auf eine Oberleitung und löste eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Leer und Bad Zwischenahn aus. Ein Personenzug, der sich nahe dem Bahnhof Augustfehn auf der Strecke befand, wurde gestoppt und evakuiert, 120 bis 130 Passagiere waren nach Angaben der Feuerwehr betroffen. Die Reparatur der Oberleitung soll sich noch bis in die kommende Nacht ziehen, wie die Bahn mitteilte. Alle Fernzüge zwischen Leer und Hannover werden umgeleitet, es kommt zu Verspätungen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Bahn.

Aurich und Oldenburg: Wasser läuft in Kliniken

Das Untergeschoss der Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich wurde am Abend infolge von Starkregen überschwemmt. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk konnten durch stundenlangen Einsatz allerdings verhindern, dass die Klinik evakuiert werden musste. Mit Sandsäcken konnten sie die kritische Infrastruktur sichern. Geräumt werden musste allerdings ein Pflegeheim in Aurich. In dem Heim hatten sich aufgrund des starken Regens Deckenplatten gelöst. Darüber hinaus wird die Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg voraussichtlich bis heute Mittag gesperrt sein, weil auch dort Wasser im Untergeschoss steht. Menschen kamen nach Angaben eines Polizeisprechers nicht zu Schaden.

Blitzeinschlag: Häuserzeile in Bad Zwischenahn ohne Strom

Insgesamt zählte die Leitstelle für Ostfriesland binnen vier Stunden 208 Einsätze im Landkreis Aurich, davon rund 180 im Stadtgebiet. In den Gemeinden Uplengen und Jümme im Landkreis Leer knickten Bäume um, zwei Blitze schlugen ein, wie ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Zu Bränden kam es dort demnach nicht. In der Spitze waren 20 Feuerwehren im Einsatz, hieß es. In Bad Zwischenahn ist eine Häuserzeile nach einem Blitzeinschlag auch heute Morgen noch ohne Strom.

Emsland und Grafschaft Bentheim kommen glimpflich davon

Im Emsland und der Grafschaft Bentheim mussten Polizei und Feuerwehr zu 21 Einsätzen ausrücken, weil einige Keller vollgelaufen waren. Im Stadtgebiet von Freren löste eine Blitzeinschlag einen Dachstuhlbrand aus. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Insgesamt sei die Region glimpflich davongekommen, resümierte die Polizei heute Morgen. Osnabrück und Vechta hatte das Gewitter nur leicht gestreift.

Unwetterfront zieht über Norddeutschland

Die Unwetter und teils schwere Gewitter waren am frühen Abend von Nordrhein-Westfalen und der Nordsee kommend über den Westen Niedersachsens gezogen. "Die ganz extreme Hitze schwächt sich am Mittwoch ein bisschen ab", sagte Mareike Pohling, Meteorologin beim DWD, dem NDR. Heute sind auch im Osten Niedersachsens, in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Gewitter und Starkregen möglich.

