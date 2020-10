Stand: 16.10.2020 09:35 Uhr Autofahrer landet im Graben - unverletzt, aber alkoholisiert

Die Polizei in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ermittelt gegen einen 60-jährigen Autofahrer. Nach Angaben der Beamten hatte der Mann in der Nacht zu Freitag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Straßengraben gefahren. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass der Mann unverletzt, aber erheblich alkoholisiert war. Zudem wies das Auto deutliche Schäden auf. Es sei zu vermuten, dass der 60-Jährige bereits zuvor weitere Unfälle verursacht hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.10.2020 | 09:30 Uhr