Stand: 31.10.2019 13:59 Uhr

Untersuchung: "Problemwolf" illegal geschossen?

Nach dem Fund eines getöteten Wolfs in der Nähe von Dörverden (Landkreis Verden) wird der Kadaver nun im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht. Helmut Meyer, der zuständige Wolfsberater, vermutet, dass das Tier illegal abgeschossen wurde. Der tote Wolf ähnelt nach seiner Einschätzung dem gesuchten Leitwolf des Rodewalder Rudels. Ob er es aber ist, ist noch völlig unklar. Meyer, der den Kadaver am Mittwochabend begutachtet hatte, will Spekulationen nicht bestätigen. "Es handelt sich um einen alten, sehr großen und schweren Rüden", sagte Meyer NDR 1 Niedersachsen. Er gehe nicht davon aus, dass ein Tier von solcher Körpermasse hohe Zäune überspringe wie der "Problemwolf" aus Rodewald, sagte er weiter.

Videos 01:15 Niedersachsen 18.00 Kritik vom NABU an verlängerter Abschussfrist Niedersachsen 18.00 Die Frist für den Abschuss des Leitrüden des Rodewalder Rudels wurde verlängert. Naturschützer äußern Kritik an der Verlängerung - sie bemängeln die Begründung. Video (01:15 min)

Genetik des Wolfes soll Aufschluss geben

In Berlin werde der Kadaver des Wolfes unter anderem auf Parasiten untersucht, erklärte ein Sprecher des Berliner Instituts NDR 1 Niedersachsen. So können die Wissenschaftler unter anderem darüber Auskunft bekommen, in welcher Gegend sich das Tier vor seinem Tod aufgehalten hatte. Informationen über die Genetik des Wolfes zu erhalten, werde allerdings es noch Wochen dauern. Deshalb ist weiter unklar, ob es sich bei dem mutmaßlich illegal getöteten Tier um den Rüden des Rodewalder Rudels handeln könnte.

Ministerium verurteilt Abschuss

Ein Treckerfahrer hatte den Wolfskadaver am Mittwoch auf einer Wiese entdeckt. Polizei und Wolfsberater wurden verständigt. Möglicherweise wurde das Tier nicht am Fundort erschossen und schleppte sich verletzt noch kilometerweit, erklärte Meyer. Bislang konnte der Schütze nicht ausfindig gemacht werden. Die Behörden hoffen, dass die Analysen genaueren Aufschluss über das verwendete Geschoss geben. Der Abschuss eines Wolfes sei nicht akzeptabel, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Hannover und kritisierte die Tat scharf. Über den Fund hatte zunächst die "Kreiszeitung" berichtet.

Abschussgenehmigung erneut verlängert

Unterdessen ist die befristete Abschussgenehmigung für den Leitwolf des Rodewalder Rudels erneut verlängert worden. Die Anfang des Jahres vom Land erteilte Genehmigung wäre Ende Oktober abgelaufen. Wie das Umweltministerium mitteilte, wird das Verfahren zur Tötung des Wolfsrüden mit dem wissenschaftlichen Namen GW717m "weiter unter Hochdruck" vorangetrieben. Die Gefahr weiterer Risse von geschützten Nutztieren sowie der Weitergabe problematischer Jagdtechniken an andere Wölfe bestehe unverändert fort, so das Ministerium in einer Mitteilung.

