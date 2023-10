Stand: 19.10.2023 22:20 Uhr Unterstand brennt in Hannover nieder - 50.000 Euro Schaden

Im hannoverschen Stadtteil Bothfeld ist am Donnerstagabend ein Unterstand niedergebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Garage sowie ein Pkw-Anhänger und zwei Motorräder durch das Feuer völlig zerstört. Auch ein Gartenschuppen auf dem Gelände sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Übergreifen der Flammen auf ein nebenstehendes Wohnhaus sei verhindert worden, so die Einsatzkräfte. Verletzt worden sei demnach niemand. Die Brandursache sei zunächst unklar gewesen. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min