Stand: 10.11.2021 07:26 Uhr Unterlüß: Explosion auf Gelände von Rheinmetall

In Unterlüß im Landkreis Celle ist es am frühen Mittwochmorgen auf dem Gelände von Rheinmetall im Bereich der Munitionsbunker zu einer Explosion gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es zu Gebäudeschäden. Personen wurden nicht verletzt. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Dennoch warnt die Polizei Celle ausdrücklich davor, diesen Bereich aufzusuchen. Die Werksfeuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Osterproteste: Aktivisten gegen Waffen und Urananreicherung In der Tradition der Ostermärsche gab es Aktionen in Unterlüß bei Celle und im westfälischen Gronau. (05.04.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.11.2021 | 07:30 Uhr