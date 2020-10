Stand: 07.10.2020 17:09 Uhr Unterkunftschließung in Hannover: Sorge um Obdachlose

Die Caritas sorgt sich um die Obdachlosen in Hannover. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Grund ist, dass eine Unterkunft geschlossen werden soll. Die Stadt hatte im April gemeinsam mit Land und Region zunächst eine Jugendherberge und später das Naturfreundehaus am Rand des Stadtwaldes Eilenriede gemietet. Laut Caritas hält sie an dem Beschluss fest, die Unterkunft Mitte Oktober zu schließen. Damit nehme die Zahl der Menschen, die im Winter dem Wetter und dem Coronavirus ausgeliefert seien stark zu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.10.2020 | 06:30 Uhr