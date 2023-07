Stand: 28.07.2023 13:49 Uhr Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren? Mann flüchtet vor Polizei

Ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Schaumburg steht im Verdacht, sein Auto unter Alkoholeinfluss gefahren zu haben. Er hat sich laut Polizei in Wölpinghausen einer Verkehrskontrolle entzogen und ist dann zu Fuß in die Dunkelheit geflüchtet. Dabei verletzte sich der Mann, der angab, von einer Party gekommen zu sein, am Fuß. Die Beamten alarmierten einen Rettungswagen. Dieser brachte den Mann in ein Krankenhaus. Da er einen Atemalkoholtest abgelehnt hatte, wurde dort eine Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis steht laut Polizei noch aus. Die Polizei ermittelt gegen den 31-Jährigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.07.2023 | 13:30 Uhr