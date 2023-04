Bus kommt dreimal von Straße ab - und bleibt im Acker stecken Stand: 27.04.2023 10:59 Uhr Ein 33 Jahre alter Busfahrer ist im Landkreis Hildesheim am Mittwoch innerhalb von 90 Minuten dreimal von der Fahrbahn abgekommen. Sein Chef ist nachsichtig - und will ihm jetzt weitere Fahrstunden bezahlen.

Zuerst touchierte der Busfahrer laut Polizei in Graste die Umrandung einer Verkehrsinsel, kurz darauf blieb er beim Wenden auf einem Acker stecken. Nachdem der Bus von einem Traktor herausgezogen wurde, habe er seine Fahrt in Richtung Lamspringe fortgesetzt. Am Ortseingang hat der Fahrer eigenen Angaben zufolge Gas und Bremse verwechselt, woraufhin er erneut neben der Straße auf einen Acker fuhr. In dem Bus befanden sich nach Angaben der Polizei nur beim ersten Unfall Schüler, die aber unverletzt geblieben sein sollen.

Chef will Busfahrer weitere Fahrstunden bezahlen

Nach Angaben der Polizei ist der 33-Jährige wegen "Unaufmerksamkeit und Unerfahrenheit" so unsicher gefahren. Betrunken soll er nicht gewesen sein. Nachdem die Beamten den Unfall aufgenommen hatten, kam der Chef des 33-Jährigen zur Unfallstelle und kümmerte sich um den Verbleib des Busses. Zudem will er seinem Mitarbeiter, der erst kürzlich Busfahrer geworden sei, weitere Fahrstunden bezahlen, so die Polizei. Er sei froh, dass er überhaupt einen Busfahrer für sein Unternehmen gefunden habe.

