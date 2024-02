Stand: 23.02.2024 08:40 Uhr Uni Hildesheim stellt Forschungen zu Missbrauchsfällen vor

Eine Forschungsgruppe der Universität Hildesheim stellt heute ihren Abschlussbericht zu Missbrauchsfällen in der West-Berliner Jugendhilfe in den 1960er- und 1970er-Jahren vor. Neben den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günter-Wünsch (CDU) die Ergebnisse präsentieren. Die Forscher hatten das sogenannte Kentler-Experiment untersucht. Das Experiment geht auf das Wirken des Sexualwissenschaftlers und Sozialpädagogen Helmut Kentler zurück. Kentler soll nach bisherigem Stand im Zuge des Experiments Straßenkinder über die Jugendhilfe West-Berlin bewusst an pädophile Pflegeväter vermittelt haben. Ziel soll damals die Resozialisierung der sogenannten "Trebegänger" (Herumtreiber) gewesen sein. Zuletzt hatte Kentler an der Universität Hannover gelehrt. Er verstarb im Juli 2008.

