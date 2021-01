Stand: 04.01.2021 10:27 Uhr Uni Hildesheim startet Projekt für Studienanfänger

Das bundesweit erste Projekt für benachteiligte Studienanfänger an der Universität Hildesheim ist finanziell gesichert. Die Uni und das niedersächsische Wissenschaftsministerium teilen sich die Kosten in Höhe von rund 190.000 Euro. Das hat das Ministerium mitgeteilt. Die jungen Menschen, die davon profitieren sollen, stammen zum Beispiel aus betreuten Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe. Diese hätten auf ihrem Weg an die Hochschule meist wesentlich höhere Hürden zu bewältigen als Jugendliche aus einem stabilen Elternhaus, hieß es. Daher seien sie an den Universitäten deutlich unterrepräsentiert. Hilfe bietet ihnen nun das Projekt in Hildesheim, das eine Laufzeit von drei Jahren hat.

