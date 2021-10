Stand: 04.10.2021 06:48 Uhr Uni Hannover: Armbänder zeigen Geimpft- und Genesenen-Status

An der Leibniz Universität Hannover sollen von heute an bunte Armbänder für Studierende und Mitarbeitende den Impf- und Genesenen-Status anzeigen. Die Universität gehe davon aus, dass mit dieser Lösung eine schnelle Kontrolle möglich sei und lange Warteschlangen beim Einlass vermieden werden können, sagte eine Sprecherin. Die Bänder können den Angaben zufolge freiwillig im kommenden Wintersemester am Handgelenk getragen werden. Es seien 50.000 Bändchen für rund 15.000 Euro bestellt worden, so die Sprecherin. Die Bändchen ähneln Festivalbändern und sind aus recyceltem Kunststoff.

