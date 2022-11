Stand: 07.11.2022 07:39 Uhr Uni Hannover: Aktivisten wollen Hörsaal doch nicht besetzen

Klima-Aktivisten haben die geplante Besetzung eines Hörsaals der Leibniz-Universität in Hannover abgesagt. Man wolle die Protest-Kapazitäten auf die Leinemasch konzentrieren, sagte ein Mitglied der Gruppe "End Fossil Hannover" der "Hannoversche Allgemeine Zeitung". In der Leinemasch wird seit Wochen gegen den Ausbau des Südschnellwegs demonstriert. An der Leibniz-Uni wollten die Aktivisten auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Die Uni hatte bereits im Vorfeld angekündigt, besetzte Hörsäle zügig räumen zu lassen.

