Stand: 06.02.2025 13:23 Uhr Unfall nahe Gehrden: 42-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei Gehrden (Region Hannover) ist am Dienstagnachmittag eine 42-Jährige bei einem Unfall gestorben. Die Frau war aus bisher unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Paket-Lieferwagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle gestorben. Der 32-jährige Fahrer des Lieferwagens wurde nach Angaben der Einsatzkräfte leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 231 für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

VIDEO: 42-Jährige stirbt bei Unfall nahe Gehrden (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.02.2025 | 07:00 Uhr