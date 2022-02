Unfall mit zwei toten Kindern: Polizei wertet Hinweise aus Stand: 27.02.2022 13:10 Uhr Nach dem schweren Unfall in der Region Hannover mit zwei toten Kindern und vier Schwerverletzten geht die Polizei dem Verdacht eines illegalen Autorennens nach.

Es seien bereits mehrere Hinweise eingegangen, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Diese würden nun überprüft. Bereits am Sonnabend hätten die Ermittler Zeugen gehört und die Spurenlage analysiert. Die Beamten hatten mögliche weitere potenzielle Hinweisgeber gebeten, sich zu melden, um den Verdacht eines illegalen Autorennens zu bestätigen oder zu widerlegen. Eine Tendenz bei den Ermittlungen konnte die Sprecherin am Sonntag noch nicht nennen.

Autofahrerin kollidiert mit mehreren Fahrzeugen

Laut der Sprecherin wird wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die Beamten vermuten, dass eine 39-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann sich am Freitagnachmittag auf einer Straße bei Barsinghausen in ihren Autos ein Rennen geliefert haben. In dessen Verlauf kollidierte der Wagen der Frau mit zwei entgegenkommenden Autos, darunter dem Wagen einer vierköpfigen Familie. Zwei Jungen im Alter von zwei und sechs Jahren wurden durch den Unfall getötet. Ihre Eltern, eine 29-jährige Frau und ein 37 Jahre alter Mann, wurden schwer verletzt. Auch der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs sowie die mutmaßliche Unfallverursacherin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Wagens, der sich womöglich mit der Frau ein Rennen lieferte, blieb unverletzt. Nach Angaben der Sprecherin ist die 39-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin ansprechbar. Die Ermittler hätten sie bereits im Krankenhaus befragt.

Polizei: Autos fuhren lange nebeneinander her

Laut Darstellung der Polizei waren die Autos der beiden 39-Jährigen vor der folgenschweren Kollision über einen längeren Zeitraum nebeneinander hergefahren. Die Frau habe zuvor versucht, den Wagen des Mannes in einer langgezogenen Kurve zu überholen. Dieser habe daraufhin beschleunigt, teilte die Polizei mit.

Zweijähriger stirbt noch am Unfallort

Im weiteren Verlauf stieß der Wagen der auf der Überholspur fahrenden Frau zunächst mit dem entgegenkommenden Auto eines 50-Jährigen zusammen, das von der Fahrbahn abkam und auf dem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Danach kollidierte der Wagen der 39-Jährigen mit dem Auto der jungen Familie. Deren Wagen überschlug sich. Alle vier Insassen wurden den Angaben zufolge eingeklemmt. Der Zweijährige starb noch am Unfallort. Der Sechsjährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dort erlag er in der Nacht seinen Verletzungen.

Notfallseelsorger vor Ort

Mehrere Rettungswagen und -hubschrauber waren den Angaben zufolge im Einsatz. Zudem wurden mehrere Notfallseelsorger der Feuerwehr und der Polizei eingesetzt. Die Unfallstelle war bis Sonnabendmorgen gesperrt. Der Schaden wird auf mehr als 90.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht weiter Zeugen: Hinweise werden unter Telefonnummer (0511) 109 18 88 entgegengenommen.

