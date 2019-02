Stand: 24.02.2019 12:34 Uhr

Unfall mit Polizisten auf Anfahrt zu 96-Prügelei

Auf der Anfahrt zu einem Einsatz mit sich prügelnden Anhängern von Hannover 96 sind sieben Polizisten bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr gegenüber NDR 1 Niedersachsen stießen in der Nähe von Hannovers Innenstadt ein Mannschaftsbus und ein Streifenwagen zusammen. Zwei Polizisten hätten sich dabei schwer verletzt und fünf leicht, sagte ein Sprecher am Sonntag. Niemand schwebe in Lebensgefahr. Eine Polizistin sei in einem der Fahrzeuge eingeschlossen gewesen. Einsatzkräfte konnte sie befreien.

Die Beamten waren auf dem Weg in die Nordstadt, einem Stadtteil von Hannover. Dort sei es zu einem größeren Streit von Dutzenden Personen gekommen, sagte ein Sprecher. Nach jetzigen Erkenntnissen seien vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt Linksautonome und eine Gruppe sogenannter Problemfans von Hannover 96 aufeinander losgegangen. Die Einsatzkräfte hätten rechtzeitig verhindern können, dass der Streit eskalierte. Ob es Verletzte dabei gab, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Etwa 60 Personen haben ein Aufenthaltsverbot für den Bereich bekommen.

