Stand: 14.10.2022 20:47 Uhr Unfall in Hannover: Mann wirft 15-Jährigem Geld zu und flüchtet

Nach einem Unfall hat ein 59-jähriger Autofahrer in Hannover einem leicht verletzten Radfahrer Geld zugeworfen und ist dann geflüchtet. Der Polizei zufolge waren beide am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Bemerode an der Wülferoder Straße in Höhe eines Supermarktes kollidiert. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der Autofahrer mit seinem schwarzen BMW vom Parkplatz auf die Straße fahren, als er den 15-Jährigen, der auf dem Radweg unterwegs war, erfasste. Der Jugendliche sei durch den Zusammenprall gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der Autofahrer habe kurz nach ihm geschaut, ihm Geld zugeworfen und sei dann weitergefahren. Mehrere Stunden später sei der 59-Jährige in einer Polizeidienststelle erschienen und habe sich gestellt. Die Polizei hofft dennoch auf Zeugen, die den Hergang des Unfalls schildern können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter Telefon (0511) 109-3617 entgegen.

