Unfall bei Stand-up-Paddeln: Zehnjährige muss wiederbelebt werden Stand: 20.08.2023 16:39 Uhr Bei einem Unfall auf der Aller im Landkreis Celle ist am Sonntag ein Mädchen schwer verletzt worden. Laut Polizei geriet die Zehnjährige an der Oppershäuser Schleuse in ein Wehr.

Den Angaben zufolge war sie im Rahmen eines Kindergeburtstags beim Stand-up-Paddeln unterwegs. An der Schleuse wollte die Gruppe an einem Steg anlegen, das Mädchen verpasste diesen jedoch und wurde in Richtung des Wehrs getrieben. In Panik sei es dann vom Brett gesprungen und geriet in den Wassersog. Eine Frau, die als Aufsicht mit dabei war, sprang demnach hinterher, konnte das Mädchen aber nicht mehr ergreifen und sich selbst nur mit Not wieder ans Ufer retten.

Mann zieht Mädchen an der Rettungsweste aus dem Wasser

Zum Zeitpunkt des Unfalls war auch eine Gruppe Paddler an der Schleuse unterwegs. Ein Mann aus dieser Gruppe wurde an einem Seil in das Wehr gelassen. Ihm gelang es schließlich, die Zehnjährige an ihrer Rettungsweste aus dem Wasser zu ziehen. Den Angaben zufolge war sie etwa fünf Minuten unter Wasser, konnte aber wiederbelebt werden. Die alarmierten Retter brachten das Mädchen mit einem Hubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover. Zum aktuellen Gesundheitszustand liegen keine Informationen vor.

