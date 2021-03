Stand: 08.03.2021 18:05 Uhr Unfall bei Ronnenberg: Sechs Verletzte, zwei in Lebensgefahr

Auf der Bundesstraße 217 in Ronnenberg (Region Hannover) hat es am Montag einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und sechs Verletzten gegeben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei wurden zwei Menschen davon lebensgefährlich, zwei weitere schwer und zwei leicht verletzt. Nach Angaben einer Sprecherin waren fünf Autos in die Kollision in Höhe der Anschlussstelle Weetzen verwickelt, einer der Wagen überschlug sich. Zwei Rettungshubschrauber und Krankenwagen brachten die Verletzten in Kliniken.

