Stand: 28.09.2021 09:13 Uhr Unfall bei Rehren: Behinderungen auf der Autobahn 2

Auf der A2 bei Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) sorgt ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen seit der Nacht zu Dienstag für Verkehrsbehinderungen in beide Fachrichtungen. Laut Polizei war zwischen Veltheim (NRW) und Bad Eilsen gegen 4 Uhr auf der Fahrspur nach Hannover ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Dabei wurde der Motorblock des Autos auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort fuhren mindestens fünf weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle, so die Polizei. Zu dem Zeitpunkt habe es geregnet, ob das zu dem Unfall geführt habe, sei aber noch unklar, hieß es. Verletzt wurde niemand.

Jederzeit zum Nachhören Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2021 | 09:30 Uhr