Stand: 12.11.2020 14:39 Uhr Unfall bei Probefahrt: zwei junge Männer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Region Hannover sind am späten Vormittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, war ein Sportwagen aus noch ungeklärter Ursache in der Nähe des Lehrter Ortsteils Röddensen hinter einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt. Der 18 Jahre alte Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 22 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Nach Polizeiangaben hatten die beiden jungen Männer den Wagen für eine Probefahrt ausgeliehen.

VIDEO: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in der Region Hannover (1 Min)

