Stand: 13.12.2022 09:58 Uhr Unfall bei Hildesheim: A7 in Richtung Kassel wieder frei

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Lastwagen-Fahrer ist die Autobahn 7 bei Hildesheim in Richtung Kassel wieder freigegeben worden. Der 48-Jährige war am Montagabend mit seinem Fahrzeug in ein Stauende gefahren und mit zwei vor ihm stehenden Lastwagen verunglückt, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und schwer verletzt. Die Strecke war zwischen Hildesheim und der Raststätte Hildesheimer Börde in Fahrtrichtung Kassel über Nacht unbefahrbar. Das Reinigungsfahrzeug, das den Unfallort säubern sollte, konnte wegen eingefrorener Düsen nach dem Unfall nicht direkt eingesetzt werden. Die beiden anderen Lkw-Fahrer im Alter von 32 und 36 Jahren blieben bei dem Unfall unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge liege der Schaden bei mehr als 200.000 Euro.

