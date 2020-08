Stand: 25.08.2020 06:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unfall bei Hildesheim: A7 Richtung Hannover dicht

Nach einem Unfall bei Hildesheim ist die Autobahn 7 in Richtung Hannover gesperrt worden. Ein Laster sei am frühen Morgen umgekippt und müsse nun mit schwerem Gerät geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens zwei Menschen seien bei dem Unfall verletzt worden. Die Sperrung gilt ab der Abfahrt Drispenstedt bis Hannover. Sie soll mindestens bis in die Mittagsstunden andauern. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

