Stand: 23.10.2019 08:15 Uhr

Unfall bei Berkhof: A7 Richtung Hannover gesperrt

Die Autobahn 7 ist am Morgen bei Berkhof in der Region Hannover wegen eines Unfalls mit drei Lastwagen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt worden. In Richtung Hamburg ist die linke Spur gesperrt, in Richtung Hannover ist die Strecke weiterhin blockiert. Der Verkehr staut sich hinter der Unfallstelle auf mehreren Kilometern. Die Polizei empfiehlt, auf die U30 und die U32 auszuweichen. Ein Lkw-Fahrer war am frühen Morgen mit seinem Fahrzeug von hinten auf einen anderen Lkw aufgefahren und hatte diesen auf einen weiteren Lkw geschoben, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Der Mann verletzte sich dabei.

NDR Verkehrsstudio Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.10.2019 | 08:00 Uhr