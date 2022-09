Stand: 20.09.2022 07:19 Uhr Unfall auf der B3 bei Burgdorf: Mann schwer verletzt

Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 3 bei Burgdorf (Region Hannover) hat es eine schwer und eine leicht verletzte Person gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist eine 38 Jahre alte Frau auf der B3 in Richtung Celle am Montagabend ins Schleudern geraten. Sie kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen 39 Jahre alter Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die Unfallverursacherin war leicht verletzt. Die B3 war knapp drei Stunden voll gesperrt. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 11.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.09.2022 | 07:30 Uhr