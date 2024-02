Stand: 18.02.2024 09:59 Uhr Unfall auf Südschnellweg in Hannover: Ein Toter, vier Verletzte

In Hannover ist am Samstagabend ein Mann bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind auf dem Südschnellweg zwischen Landwehrkreisel und Hildesheimer Straße vier Autos kollidiert. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Eine Person wurde den Angaben zufolge zudem schwer und drei weitere leicht verletzt. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Zudem habe es weitere Verletzte gegeben, die jedoch vor Ort an der Unfallstelle versorgt werden konnten, so die Feuerwehr. Insgesamt waren demnach vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der Südschnellweg musste über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

