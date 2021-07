Unfall auf Rastplatz an A2: Lkw-Fahrer war alkoholisiert Stand: 11.07.2021 15:39 Uhr Ein Lastwagenfahrer hat auf einer Raststätte an der A2 bei Lehrte (Region Hannover) ein Gebäude und drei Autos gerammt. Er selbst wurde schwer und zwei Kinder leicht verletzt.

Ursache für den Unfall am Samstagabend war offenbar der Alkoholpegel des 62-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Lkw sei auf dem Areal von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Doppelgarage, mehrere Mülltonnen und drei Autos geprallt. Anschließend kollidierte der Lastwagen mit einem Findling und kippte auf die Seite, so die Polizei weiter. Dabei sei ein Teil der geladenen Kanthölzer auf das Raststätten-Gelände gefallen.

Kinder waren in einem der abgestellten Autos

Der 62-Jährige konnte das Führerhaus nicht selbstständig verlassen und wurde von der Feuerwehr herausgeholt. Die beiden Kinder im Alter von einem und zwölf Jahren waren zum Zeitpunkt der Kollision in einem der abgestellten Autos neben der Garage. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden den Angaben zufolge vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Ermittlungen gegen Fahrer und 750.000 Schaden

Gegen den Lastwagenfahrer hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 750.000 Euro.

