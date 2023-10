Stand: 16.10.2023 15:14 Uhr Unfall auf Kirmes: Mann aus Hannover stirbt nach Sturz

Ein 39 Jahre alter Mann aus Hannover ist auf einer Kirmes in Schloss Holte-Stukenbrock bei Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) von einem Fahrgeschäft gestürzt und gestorben. Nach Angaben der Polizei passierte das Unglück am Sonntag auf "Fuzzy's Lachsaloon", einem Hindernisparcours mit fünf Etagen. Auf dem Weg zu einem sogenannten Free-Fall-Tower sei der Mann aus etwa zehn bis zwölf Metern Höhe abgestürzt. Er starb noch vor Ort. Ob der 39-Jährige ein Besucher oder Mitarbeiter des Fahrgeschäfts war, müssen die Ermittler noch klären. "Fuzzy's Lachsaloon" wurde nach dem Unglücksfall geschlossen. Die Kirmes wurde fortgesetzt. Sie soll am Montagabend zu Ende gehen.

