Stand: 18.10.2024 11:56 Uhr Unfall auf A7: Keine Rettungsgasse - Feuerwehr kommt nicht durch

Nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der A7 in der Region Hannover hat die Feuerwehr nach eigenen Angaben große Probleme gehabt, zur Unfallstelle zu gelangen. Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle zwischen dem Autobahnkreuz Lehrte Ost und dem Autobahnkreuz Kirchhorst habe die fehlende Rettungsgasse für Verzögerungen gesorgt, teilte die Feuerwehr Lehrte mit. Für die nachrückenden Einsatzkräfte habe es dann gar kein Durchkommen mehr gegeben. Sie hätten mehrfach aus ihren Fahrzeugen aussteigen müssen, weil sie die Gasse wieder bilden wollten, doch auch dies sei nicht möglich gewesen. "Lediglich das Abfließenlassen des Verkehrs trotz der Vollsperrung führte schließlich zum Erfolg, so dass die Einsatzkräfte mit einer erheblichen Verzögerung an der Einsatzstelle ankamen", hieß es. Wenn sich die Anfahrt derart verzögere, könne das im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden, erklärte die Feuerwehr. Der Unfall sei glücklicherweise glimpflich ausgegangen.

