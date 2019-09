Stand: 03.09.2019 14:19 Uhr

Unfall auf A2: Autofahrer behindern Einsatzkräfte

Nach einem schweren Unfall auf der A2 bei Hannover mit zwei Schwerverletzten und drei leicht Verletzten haben Autofahrer die Rettungskräfte behindert. Den Verkehrsteilnehmern gelang es nach Angaben der Feuerwehr nicht, dauerhaft eine Rettungsgasse zu bilden. Anfangs habe dies zwar funktioniert, doch kurz darauf sei die Rettungsgasse komplett dicht gewesen, sagte der Sprecher der Feuerwehr Lehrte, Benjamin Rüger, im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Weil die Retter mit den Fahrzeugen nicht mehr bis zum Unfallort vorfahren konnten, seien sie ausgestiegen und vor den Fahrzeugen hergelaufen, um die Autofahrer zum Bilden einer Rettungsgasse zu ermahnen, sagte Rüger.

Rettungsgasse: So wird's gemacht! Markt - 17.08.2017 16:45 Uhr Rettungskräfte müssen schnell zum Unfallort. Dafür müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Wir zeigen, wie es auf einer vierspurigen Autobahn richtig funktioniert.







Keine Rettungsgasse: Bußgeld von mindestens 200 Euro

In diesem Fall sei zwar noch alles gut gegangen, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Oft gehe es aber um überlebenswichtige Minuten, in denen die Rettungskräfte nicht voran kommen. Anstatt eine Rettungsgasse zu bilden, blieben die Fahrer oft mit ihrem Pkw einfach stehen oder würden sogar gaffen, so Rüger. Auch Antje Heilmann, Sprecherin der Polizei Hannover, sieht grundsätzlich Nachholbedarf beim Thema Rettungsgasse. Sie funktioniere leider zu selten, sagte sie. Wenn der Verkehr stocke, seien Auto- und Lkw-Fahrer verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden. Wer das nicht mache, müsse mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro rechnen.

Videos 00:37 A2: Zwei Schwerverletzte bei Lkw-Unfall Eine Lkw-Fahrerin und ihr Beifahrer sind auf der A2 nahe Hannover bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Sattelzug war in die Mittelleitplanke gekracht und umgekippt. Video (00:37 min)

Lkw prallt gegen Mittelleitplanke

Bei dem Unfall auf der A2 hatte die Fahrerin eines Lkw laut Polizei zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover-Ost die Kontrolle über ihren Sattelzug verloren. Der Lkw rammte ein Auto, krachte in die Mittelleitplanke und kippte durch die Wucht des Aufpralls um. Der Sattelzug blieb zwischen den beiden Fahrbahnen auf der Seite liegen. Die 46 Jahre alte Lkw-Fahrerin und ihr 33 Jahre alter Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des gerammten Pkw wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem zwei weitere Lkw und ein Auto. Die Fahrerin dieses Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die A2 in Richtung Dortmund bis Dienstagmittag gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Strecke von mehr als zehn Kilometern.

